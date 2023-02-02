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В Уфе водитель на легковушке «отправил» пешехода в больницу

Происшествие случилось вчера, 1 февраля, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

В Уфе водитель на легковушке «отправил» пешехода в больницу
В Уфе водитель на легковушке «отправил» пешехода в больницу

В шестом часу утра на Демском шоссе водитель за рулем «Хендая Соляриса» сбил 47-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пешеход с травмами головы госпитализирован.

Полиция проводит административное расследование.

В Уфе водитель на легковушке «отправил» пешехода в больницу
В Уфе водитель на легковушке «отправил» пешехода в больницу
В Уфе водитель на легковушке «отправил» пешехода в больницу
Автор:Артур СМОЛОВ
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