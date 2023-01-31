В Башкирии водитель самосвала наехал на водителя фуры при креплении буксировочного троса

Днем на улице Советской водитель за рулем самосвала «Урал» во время крепления буксировочного троса наехал на 34-летнего водителя «Фрейтлайнер Колумбия», стоявшего позади своей машины. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Полиция установила, что водитель «Урала» лишен водительского удостоверения, ранее он трижды привлекался к ответственности за управление транспортом в пьяном состоянии, в том числе из-за этого в начале года в отношении него возбудили уголовное дело. Ранее выписанные штрафы за пьяное вождение он не погасил.