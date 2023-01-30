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В Башкирской содовой компании обнаружена мина

Мину обнаружили во время разгрузки железнодорожного состава на территории промышленного предприятия в Стерлитамаке.

В Башкирской содовой компании обнаружена мина
В Башкирской содовой компании обнаружена мина

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета ушло в Росгвардию. «Гвардейцы» прислали на место ЧП сотрудников группы разминирования. Те обследовали найденный предмет и установили, что это 82-миллиметровая мина без взрывателя и вышибного патрона.

Опасную находку передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Паблик Mash сообщил вдогонку, что мина проделала в вагоне с щебнем большой путь: Крым – Северный Кавказ – Башкирия, прежде чем попасть на разгрузку в компанию «Сода» в Стерлитамаке.

В Росгвардии прокомментировали ЧП, напомнив, что «при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо быть предельно осторожными, не приближаться к находке и немедленно сообщить о ней в правоохранительные органы».

Фото предоставлено пресс-службой республиканской Росгвардии.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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