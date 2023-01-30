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В Башкирии мужчина побоялся, что убьёт жену, и сам вызвал полицию

Наряд задержал буйного сельчанина, теперь ему грозит уголовное преследование.

В Башкирии мужчина побоялся, что убьёт жену и сам вызвал полицию
В Башкирии мужчина побоялся, что убьёт жену и сам вызвал полицию

Убийством чуть не закончилась семейная ссора в Белорецком районе Башкирии. 33-летний мужчина, уроженец Учалинского района, накинулся с кулаками на супругу. Распалившись, дебошир, начал душить женщину поясом. К счастью, сельчанин вовремя одумался и, отпустив жену, сам позвонил в полицию.

В пресс-службе МВД республики сообщили, что в отношении мужчины завели уголовное дело за угрозу убийством. Вину сельчанин признал лишь частично, сейчас он находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдбелорецкий район
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