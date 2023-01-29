В Башкирии в ночном пожаре пострадал житель деревянного дома

Сообщение о пожаре поступило 29 января в 04:21 ночи. Прибывшими силами МЧС России открытое горение деревянного дома размером 5х8 метров удалось ликвидировать в течение получаса.

Еще до прибытия пожарных населением был спасен из зоны возгорания мужчина 1961 г. рождения, получивший множественные ожоги. Бригадой скорой медицинской помощи он госпитализирован в реанимационное отделение Давлекановской ЦРБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ.