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В Башкирии в ночном пожаре пострадал житель деревянного дома

В Башкирии в результате пожара поврежден жилой бревенчатый дом. Возгорание произошло на улице Демская в деревне Дюрюли Давлекановского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В Башкирии в ночном пожаре пострадал житель деревянного дома
В Башкирии в ночном пожаре пострадал житель деревянного дома

Сообщение о пожаре поступило 29 января в 04:21 ночи. Прибывшими силами МЧС России открытое горение деревянного дома размером 5х8 метров удалось ликвидировать в течение получаса.

Еще до прибытия пожарных населением был спасен из зоны возгорания мужчина 1961 г. рождения, получивший множественные ожоги. Бригадой скорой медицинской помощи он госпитализирован в реанимационное отделение Давлекановской ЦРБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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