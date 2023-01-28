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Во встречном ДТП в Башкирии пострадали водитель и пассажир Daewoo Nexia

Вчера, 27 января, в Абзелиловском районе на встречке столкнулись автомобили Citroen C4 и Daewoo Nexia. Пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Во встречном ДТП в Башкирии пострадали водитель и пассажир Daewoo Nexia
Во встречном ДТП в Башкирии пострадали водитель и пассажир Daewoo Nexia

Известно, что ехавший со стороны Магнитогорска 45-летний житель Челябинской области не справился с управлением автомобиля Citroen C4  и вылетел на встречную полосу автодороги Белорецк-Магнитогорск. Здесь произошло столкновение с Нексией. В результате 44-летний водитель и 45-летний пассажир госпитализированы с травмами.

Инспектор ГИБДД начал разбирательство дорожного происшествия.  

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов отмечает, что выезд на встречную полосу чаще всего оканчивается трагически и просит водителей не превышать предельно допустимую скорость движения.

Всего за прошедшие сутки на дорогах республики произошло семь автоаварий. Погибших нет, 11 человек травмировано.

Фото пресс-службы ГИБДД по РБ.

Во встречном ДТП в Башкирии пострадали водитель и пассажир Daewoo Nexia
Во встречном ДТП в Башкирии пострадали водитель и пассажир Daewoo Nexia
Во встречном ДТП в Башкирии пострадали водитель и пассажир Daewoo Nexia
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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