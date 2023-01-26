В Башкирии пожилая пара погибла при пожаре в квартире

Пожар вспыхнул 26 января между 11 и 12 часами дня, сообщает МЧС региона. На место прибыли сотрудники экстренных служб и добровольная пожарная команда Исмаилово. Как выяснилось, в квартире загорелось домашнее имущество, огонь охватил 15 кв. метров.

В течение 20 минут открытое горение было ликвидировано. В ходе тушения огня были обнаружены двое погибших — 60-летний мужчина и 59-летняя женщина.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС РБ.