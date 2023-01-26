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Вчера, 12:50

В Башкирии пожилая пара погибла при пожаре в квартире

Двойная трагедия произошла в селе Исмаилово Дюртюлинского района, где загорелась одна из квартир в двухэтажном доме.

В Башкирии пожилая пара погибла при пожаре в квартире
В Башкирии пожилая пара погибла при пожаре в квартире

Пожар вспыхнул 26 января между 11 и 12 часами дня, сообщает МЧС региона.  На место прибыли сотрудники экстренных служб и добровольная пожарная команда Исмаилово. Как выяснилось, в квартире загорелось домашнее имущество, огонь охватил 15 кв. метров.

В течение 20 минут открытое горение было ликвидировано. В ходе тушения огня были обнаружены двое погибших — 60-летний мужчина и 59-летняя женщина.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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