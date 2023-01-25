В Башкирии сгорел сарай вместе с телёнком

К моменту прибытия пожарных бревенчатый сарай размерами 10х4 метра горел открытым пламенем. По словам спасателей, сложность тушения пожара заключалась в том, что чердачное помещение было забито сеном, его приходилось раскидывать и проливать. Кроме того, огонь легко мог перекинуться на расположенные рядом дощатые строения и жилой дом. К счастью, благодаря оперативным действиям пожарных этого не случилось, возгорание ликвидировали. Кроме теленка, других жертв не оказалось.

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, вероятной причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Фото из открытых источников.