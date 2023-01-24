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Вчера, 12:45

В Башкирии сельчанин погиб в ночном пожаре

Ночью 24 января в селе Кушнаренково одноименного района загорелся дом на улице Казанская.

В Башкирии сельчанин погиб в ночном пожаре
В Башкирии сельчанин погиб в ночном пожаре

К моменту прибытия пожарных шлакоблочный дом размерами 10х10 метров горел внутри по всей площади, сообщает МЧС региона. На тушение было подано два ствола, в течение 50 минут открытое горение удалось ликвидировать.

В результате пожара дом получил значительные повреждения: огнем уничтожено имущество, обгорели полы и стены. Внутри звено газодымозащитной службы обнаружило тело 53-летнего мужчины.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России. Им предстоит выяснить причины случившегося.

Спасатели в очередной раз предупреждают: не курите в постели, не перегружайте электросеть, не пользуйтесь неисправными электроприборами.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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