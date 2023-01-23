В Уфе задержан подозреваемый в серии нападений на девочек

20 января поздним вечером от родителей в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку в подъезде жилого дома на улице Рыльского в Уфе. Видеокамеры зафиксировали, как он следовал за ребенком, у входных дверей подошел и что-то грубо сказал. Девочка забежала в подъезд и закричала. Ее услышали взрослые, которые уже вошли в кабину лифта, но успели выбежать и прогнать мужчину.

Девочка не пострадала, но сильно испугалась. По предварительным данным, неизвестный пытался отобрать у нее телефон.

Пресс-служба Следственного комитета Башкирии уточняет, что ранее в тот же день на детской площадке неизвестный мужчина напугал двух 12-летних девочек. Применяя насилие, он потребовал, чтобы они отдали свои телефоны. Полицейские подозревают, что задержанный имеет отношение и к этим противоправным деяниям.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили его в Максимовке Калининского района. «Он сознался в содеянном. В настоящее время заключен под стражу», - сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство.

Напомним, после происшествия 20 января пользователи соцсетей в Уфе вычислили подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку.

Фото пресс-службы Следственного комитета Башкирии.