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Вчера, 15:24

В Уфе задержан подозреваемый в серии нападений на девочек

Злоумышленника схватили сотрудники городского отдела полиции №8. Ситуацию сегодня, 23 января, прокомментировала представитель МВД России Ирина Волк.

В Уфе задержан подозреваемый в серии нападений на девочек
В Уфе задержан подозреваемый в серии нападений на девочек

20 января поздним вечером от родителей в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку в подъезде жилого дома на улице Рыльского в Уфе. Видеокамеры зафиксировали, как он следовал за ребенком, у входных дверей подошел и что-то грубо сказал. Девочка забежала в подъезд и закричала. Ее услышали взрослые, которые уже вошли в кабину лифта, но успели выбежать и прогнать мужчину.

Девочка не пострадала, но сильно испугалась. По предварительным данным, неизвестный пытался отобрать у нее телефон.

Пресс-служба Следственного комитета Башкирии уточняет, что ранее в тот же день на детской площадке неизвестный мужчина напугал двух 12-летних девочек. Применяя насилие, он потребовал, чтобы они отдали свои телефоны. Полицейские подозревают, что задержанный имеет отношение и к этим противоправным деяниям.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили его в Максимовке Калининского района. «Он сознался в содеянном. В настоящее время заключен под стражу», - сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство.

Напомним, после происшествия 20 января пользователи соцсетей в Уфе вычислили подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку.

Фото пресс-службы Следственного комитета Башкирии.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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