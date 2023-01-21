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Жителя Башкирии осудили за махинации с нацпроектом

Житель Октябрьского получил крупную сумму за невыполненный капремонт детсада.

Жителя Башкирии осудили за махинации с нацпроектом
Жителя Башкирии осудили за махинации с нацпроектом

В Октябрьском осудили местного жителя за мошенничество и вывод на зарубежные счета.

Суд установил, что детский сад в селе Нижние Ташлы (Шаранский район) заключил с коммерческой фирмой контракт на капремонт в рамках нацпроекта «Демография». Несмотря на то, что часть работ не была выполнена, подсудимый предоставил документы об их приемке и оплате. Директор детсада подписал их.

Ущерб составил более 470 тысяч рублей. Кроме того, через фирмы-однодневки злоумышленник вывел на зарубежные счета более 58 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Суд приговорил обвиняемого к 3,5 годам лишения свободы и постановил возместить ущерб.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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