В Уфе ребенок чудом избежал смерти, упав на дорогу между колесами грузовика

Инцидент произошел еще 14 января возле лицея №1 на улице Революционная. Мальчик побежал через дорогу, в это время с правой стороны двигался грузовик. Он наехал на ребенка, который упал между колесами и благодаря этому остался жив.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии редакции «РБ» сообщили, что после произошедшего ребенок не обращался за медицинской помощью. С заявлением о розыске водителя его родители обратились только сегодня, 20 января.

«ГИБДД ведет розыск машины. Когда водителя установят, будут проведены административно-процессуальные мероприятия. По их итогам будет дана оценка действиям водителя», - прокомментировали в ведомстве.