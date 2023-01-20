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Сегодня, 14:52

В Уфе ребенок чудом избежал смерти, упав на дорогу между колесами грузовика

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как мальчик оказался под днищем машины. В пресс-службе прокомментировали случившееся.

Инцидент произошел еще 14 января возле лицея №1 на улице Революционная.  Мальчик побежал через дорогу, в это время с правой стороны двигался грузовик. Он наехал на ребенка, который упал между колесами и благодаря этому остался жив.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии редакции «РБ» сообщили, что после произошедшего ребенок не обращался за медицинской помощью. С заявлением о розыске водителя его родители обратились только сегодня, 20 января.

«ГИБДД ведет розыск машины. Когда водителя установят, будут проведены административно-процессуальные мероприятия. По их итогам будет дана оценка действиям водителя», - прокомментировали в ведомстве.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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