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Житель Башкирии получил реальный тюремный срок за нетрезвое вождение

По уголовному делу в отношении мужчины приговор вынес Нефтекамский городской суд. Об этом сегодня, 17 января, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Житель Башкирии получил реальный тюремный срок за нетрезвое вождение
Житель Башкирии получил реальный тюремный срок за нетрезвое вождение

Установлено, что подсудимый за месяц дважды сел за руль в пьяном виде, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за это же правонарушение.
Каждый раз его задерживали сотрудники дорожно-патрульной службы. Медицинские освидетельствования показали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Фото из открытых источников. 

 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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