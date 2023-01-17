Житель Башкирии получил реальный тюремный срок за нетрезвое вождение

Установлено, что подсудимый за месяц дважды сел за руль в пьяном виде, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за это же правонарушение.

Каждый раз его задерживали сотрудники дорожно-патрульной службы. Медицинские освидетельствования показали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Фото из открытых источников.