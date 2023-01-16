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В Туймазах двое детей пострадали при пожаре в девятиэтажке

Двое мальчиков 11 и 12 лет пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Кольцевой в башкирском городе Туймазы. Оба ребенка госпитализированы в местную ЦРБ, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

пресс-служба МЧС РБ
Фото:пресс-служба МЧС РБ

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы региона рано утром 16 января: загорелась однокомнатная квартира на первом этаже. Прибывшие пожарные первым делом приступили к спасению людей. Из зоны воздействия опасных факторов пожара были спасены 18 человек, в том числе четверо детей.

11 жильцов, включая одного ребенка, пришлось спускать вниз с помощью пожарного коленчатого автоподъемника. Еще 15 человек, из них трое детей, эвакуировались самостоятельно по лестничному маршу.

В течение 20 минут открытое горение было ликвидировано. Что стало причиной случившегося, сейчас устанавливает дознаватель МЧС России.

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