В Туймазах двое детей пострадали при пожаре в девятиэтажке

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы региона рано утром 16 января: загорелась однокомнатная квартира на первом этаже. Прибывшие пожарные первым делом приступили к спасению людей. Из зоны воздействия опасных факторов пожара были спасены 18 человек, в том числе четверо детей.

11 жильцов, включая одного ребенка, пришлось спускать вниз с помощью пожарного коленчатого автоподъемника. Еще 15 человек, из них трое детей, эвакуировались самостоятельно по лестничному маршу.

В течение 20 минут открытое горение было ликвидировано. Что стало причиной случившегося, сейчас устанавливает дознаватель МЧС России.