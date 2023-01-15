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В Башкирии под колеса автомобиля попал мальчик

Главный автоинспектор республики Владимир Севастьянов на своей страничке в социальных сетях рассказал, что за сутки в регионе в автомобильных авариях пострадали два человека.

В Башкирии под колеса автомобиля попал мальчик
В Башкирии под колеса автомобиля попал мальчик

«Ближе к вечеру на ул. Победы г. Янаул 32-летний житель Нефтекамска за рулём «Тойота Королла» совершил наезд на 10-летнего мальчика, который предположительно, перебегал проезжую часть в неустановленном месте, - написал Владимир Севастьянов. - В результате ДТП пешеход помещён в хирургическое отделение Нефтекамской больницы. По факту ДТП проводится проверка».

Он также посоветовал использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. «Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, что бы на ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием», - подчеркнул Владимир Севастьянов.

Фото: соцсети Владимирв Севастьянова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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