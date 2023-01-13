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В Уфе водитель на «Мазде» въехал в столб. Госпитализирована пассажирка

Авария произошла вчера,12 января, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

В Уфе водитель на «Мазде» въехал в столб. Госпитализирована пассажирка
В Уфе водитель на «Мазде» въехал в столб. Госпитализирована пассажирка

В девятом часу вечера на бульваре Ибрагимова мужчина за рулем «Мазды 3» врезался в электроопору. С травмами головы госпитализирована 17-летняя пассажирка.

Полиция проводит административное разбирательство.

В Уфе водитель на «Мазде» въехал в столб. Госпитализирована пассажирка
В Уфе водитель на «Мазде» въехал в столб. Госпитализирована пассажирка
В Уфе водитель на «Мазде» въехал в столб. Госпитализирована пассажирка
Автор:Артур СМОЛОВ
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