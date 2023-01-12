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В Уфе при задержании опасного преступника пострадал полицейский

Сотрудники патрульно-постовой службы несли сегодня, 12 января, свою вахту на улицах столицы, когда к ним обратился пассажир автобуса и сообщил, что в нем находится «мужчина с ножом, который ранее совершил вооружённое нападение на продавца».

В Уфе при задержании опасного преступника пострадал полицейский
В Уфе при задержании опасного преступника пострадал полицейский

Полицейские бросились к автобусу. Но задержать матерого преступника было непросто. Он оказал активное сопротивление и ранил ножом одного из сотрудников полиции. И всё-таки был обезоружен и задержан.

Как установили в отделении, задержанный – 49-летний уфимец, ранее неоднократно судим, в том числе, за изнасилование и похищение человека. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «разбой». 

В настоящее время угрозы для жизни стража порядка нет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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