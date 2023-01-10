В Уфе женщина с ребенком едва не замёрзли в сломавшемся автомобиле

Галина Омелина рассказала, что машина, в которой она везла домой маленького ребенка, сломалась прямо на дороге. Она стала голосовать, чтобы попросить помощи у других водителей. Но никто не остановился, все проезжали мимо.

- Когда я уже почти отчаялась, остановилась патрульная машина ГИБДД, - написала Галина Омелина. – Сотрудники дорожно-патрульной службы сначала попытались завести мою машину. Когда поняли, что ничего не получается, посадили меня с ребенком в свой автомобиль погреться. А потом отвезли нас домой. И нашли тех, кто отбуксировал нашу машину во двор. Хочу выразить огромную благодарность этим ребятам. Пусть ваше добро вернётся вам в многократном размере. Спасибо, за то, что не дали нам замёрзнуть, спасибо за ваше неравнодушие. Тому, кто помог тащить синюю «Киа» в сторону Телецентра, тоже огромная благодарность, отзовись в личку. В панике забыла всех отблагодарить!

Пост уфимки набрал около 56 тысяч просмотров и 41 комментарий. В основном все о том, что сотрудники ГИБДД действительно помогают водителям в сложной ситуации.

Фото со страницы в группе «БашДТП».