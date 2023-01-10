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В Уфе женщина с ребенком едва не замёрзли в сломавшемся автомобиле

Происшествие случилось вечером вчера, 9 января. Попавшей в беду автоледи помогли сотрудники госавтоинспекции, находившиеся на дежурстве на дорогах Уфы. Об этом уфимка написала в сообществе «БашДТП».

В Уфе женщина с ребенком едва не замёрзли в сломавшемся автомобиле
В Уфе женщина с ребенком едва не замёрзли в сломавшемся автомобиле

Галина Омелина рассказала, что машина, в которой она везла домой маленького ребенка, сломалась прямо на дороге. Она стала голосовать, чтобы попросить помощи у других водителей. Но никто не остановился, все проезжали мимо.

- Когда я уже почти отчаялась, остановилась патрульная машина ГИБДД, - написала Галина Омелина. – Сотрудники дорожно-патрульной службы  сначала попытались завести мою машину. Когда поняли, что ничего не получается, посадили меня с ребенком в свой автомобиль погреться. А потом отвезли нас домой. И нашли тех, кто отбуксировал нашу машину во двор. Хочу выразить огромную благодарность этим ребятам. Пусть ваше добро вернётся вам в многократном размере. Спасибо, за то, что не дали нам замёрзнуть, спасибо за ваше неравнодушие. Тому, кто помог тащить синюю «Киа» в сторону Телецентра, тоже огромная благодарность, отзовись в личку. В панике забыла всех отблагодарить!

Пост уфимки набрал около 56 тысяч просмотров и 41 комментарий. В основном все о том, что сотрудники ГИБДД действительно помогают водителям в сложной ситуации.

Фото со страницы в группе «БашДТП».

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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