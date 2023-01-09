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В стационары Башкирии поступают пациенты с обморожениями

Пострадавших из-за аномальных морозов жителей республики госпитализируют с обморожениями. Об этом сообщил вчера, 8 января, на своей странице в соцсети министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

В стационары Башкирии поступают пациенты с обморожениями
В стационары Башкирии поступают пациенты с обморожениями

- Столбики термометров в северных районах республики опустились до -44 градусов, в стационары начали поступать  пациенты с обморожениями, - написал Айрат Рахматуллин. – Первая степень обморожения или покраснения кожи проходит почти бесследно. Вторая – появляются эпидермальные пузыри. Нужно делать перевязки, проводить антибактериальную и антикоагулянтную терапию. Обморожение третьей и четвертой степени может завершиться для пострадавшего ампутацией пальцев, стоп, рук.

Министр здравоохранения отметил, что морозы не отступят и в ближайшие дни и попросил жителей республики следовать простым правилам, чтобы пережить их без последствий для здоровья.

Меньше времени проводить на улице, выходить только в варежках, шапке с шарфом. Носить свободную одежду. Сапоги утеплить дополнительными стельками. Перед выходом на улицу выпить кружку горячего чая. Отказаться от спиртного. Помнить, что от опьянения происходит большая потеря тепла.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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