В Башкирии накануне Нового года пропал без вести 25-летний парень

О поиске пропавшего без вести Акьюлова Роберта Муннировича, 1997 года рождения, рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда ARTUS.

Житель Кумертау перестал выходить на связь с 26 декабря. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые.

Парень был одет в чёрную шапку, синие джинсы тёмно-зелёную куртку. С собой у горожанина был чёрный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам 112, 8-937-49-05-100 или 8-800-700-54-52.