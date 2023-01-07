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В Башкирии накануне Нового года пропал без вести 25-летний парень

Жителя Кумертау Роберта Акьюлова не могут найти с 26 декабря.

В Башкирии накануне Нового года пропал без вести 25-летний парень
В Башкирии накануне Нового года пропал без вести 25-летний парень

О поиске пропавшего без вести Акьюлова Роберта Муннировича, 1997 года рождения, рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда ARTUS.

Житель Кумертау перестал выходить на связь с 26 декабря. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые.

Парень был одет в чёрную шапку, синие джинсы тёмно-зелёную куртку. С собой у горожанина был чёрный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам 112, 8-937-49-05-100 или 8-800-700-54-52.

vk.com/artus_kumertau
Фото:vk.com/artus_kumertau
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:кумертаурозыск
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