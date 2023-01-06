В Уфе столкнулись «Хендай» и «Тойота». Пострадал пассажир

В двенадцатом часу ночи водитель «Хендай Акцент» на улице Павлика Морозова столкнулся с «Тойотой РАВ4».
Различные травмы получил 19-летний пассажир «Акцента» - после оказания медпомощи он был отпущен.
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