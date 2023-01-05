В Башкирии нашли водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП

В Туймазинском районе на 13-м км автодороги Октябрьский-Туймазы столкнулись два автомобиля - "Lada Priora" и "Geely Emgrand". В результате ДТП водитель отечественного автомобиля в медучреждении скончался, помощь медиков потребовалась водителю и пассажирке "Geely".

Было установлено, что предварительной причиной смертельной аварии стало невыполнение требований ПДД уступить дорогу при выезде с прилегающей территории третьего автомобиля, марки «Нива». Водитель «Нивы», таким образом, сначала спровоцировал ДТП, а затем скрылся с места происшествия. В результате проведенных сотрудниками Госавтоинспекции мероприятий он был установлен, им оказался 59-летний мужчина.

Транспортное средство нарушителя помещено на специализированную стоянку, сейчас проводятся все необходимые экспертизы для установления обстоятельств аварии.