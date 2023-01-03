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Вчера, 13:52

Жительницу Белорецка в кафе обокрала подруга

Завершено расследование уголовного дела по статье «кража», сообщили в МВД по РБ.

Жительницу Белорецка в кафе обокрала подруга
Жительницу Белорецка в кафе обокрала подруга

 По предварительной версии, подозреваемая и потерпевшая договорились отдохнуть в загородном кафе. Они встретились в условленном месте и по дороге зашли в банк, где одна из них сняла с карты 40 тысяч рублей.

В кафе подруги периодически выходили покурить. Улучив момент, когда подруга вышла, подозреваемая залезла к ней сумку и вытащила 10 тысяч рублей. Пропажу потерпевшая обнаружила только через несколько дней.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Похищенные деньги она уже потратила, но обещала возместить ущерб.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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