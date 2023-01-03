Резиденция Деда Мороза в Стерлитамаке пострадала от рук вандалов

«Даже в добрый новогодний праздник находятся люди, которые хотят испортить всем настроение и праздничную атмосферу. В поселке Строймаш чуть более недели назад открыли новогодний городок, который получил много отзывов благодарности от жителей микрорайона. Изюминкой стала резиденция Деда Мороза - украшенная новогодняя юрта с праздничным убранством и иллюминацией.

Вандалы разломали все, что находилось в юрте: выдрали всю иллюминацию, сломали предметы декора, повредили саму юрту», - отметили в мэрии.

Фото: Администрация Стерлитамака ВК.