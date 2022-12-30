На ГОКе в Башкирии работницу сбило люлькой крана

Инцидент произошел 25 декабря. 49-летняя работница, машинист конвейера, осматривала ленту магнитного железоотделителя, где застрял кусок арматуры. В это время бригада работников перемещала контейнеры с металлоломом с помощью мостового крана и по неосторожности сбила женщину его люлькой.

Пострадавшая госпитализирована с тяжелой комбинированной травмой. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

«В настоящее время пострадавшая находится на лечении в отделении травматологии Учалинской центральной городской больницы. Ей предстоит длительный курс лечения и реабилитации. Учалинский ГОК со своей стороны окажет всю необходимую помощь. Администрация предприятия также совместно с представителями надзорных органов устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего», - прокомментировали ситуацию на Учалинском ГОКе.