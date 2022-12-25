В Калтасинском районе Башкирии при пожаре погиб человек

25 декабря 2022 года в 12:00 в Главное управление МЧС России по РБ от очевидца поступило сообщение о пожаре, произошедшем по улице Садовой в деревне Наратово Калтасинского района РБ.

По прибытии пожарного подразделения на место было установлено, что пожар произошел в бревенчатом доме размером 6х4 м. К сожалению, в ходе разбора места пожара обнаружен погибший мужчина 1940 г. рождения. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

В МЧС России по РБ еще раз обращаются к жителям республики: не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения и когда хочется спать. Не перегружайте электросеть, пользуйтесь только исправными электроприборами. Собрались топить печь - обязательно положите предтопочный лист.