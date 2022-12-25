В Башкирии произошел пожар с трагическим исходом

Сообщение о пожаре на улице Шоссейная в Еремеево поступило в ночь на 25 декабря. В связи с поздним сообщением о возгорании на момент прибытия расчетов открытым пламенем по всей площади уже горел жилой кирпичный дом размерами 7х8 метров и кирпичный гараж размерами 3х5 метров под общей кровлей.

К сожалению, в ходе тушения обнаружены фрагменты тел двух человек. К тушению пожара привлекались 28 человек и 8 единиц техники. Причины трагедии устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.