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В Туймазах пожарные спасли от огня десять человек. Но один мужчина всё же пострадал

Происшествие случилось сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В Туймазах пожарные спасли от огня десять человек. Но один мужчина всё же пострадал
В Туймазах пожарные спасли от огня десять человек. Но один мужчина всё же пострадал

Днем на улице Аксакова огонь охватил кухню однокомнатной квартиры на третьем этаже. Пожарные спасли десять человек, эвакуировали еще 15. Пострадал мужчина 1955 года рождения – он госпитализирован.

Устанавливаются причины пожара.

В Туймазах пожарные спасли от огня десять человек. Но один мужчина всё же пострадал
В Туймазах пожарные спасли от огня десять человек. Но один мужчина всё же пострадал
В Туймазах пожарные спасли от огня десять человек. Но один мужчина всё же пострадал
Автор:Артур СМОЛОВ
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