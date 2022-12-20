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В Башкирии лишённый прав водитель угодил в ДТП. Четыре пассажира получили травмы

Авария произошла вчера, 19 декабря, в Хайбуллинском районе, сообщает пресс-служба республиканской УГИБДД.

В Башкирии лишённый прав водитель угодил в ДТП. Четыре пассажира получили травмы
В Башкирии лишённый прав водитель угодил в ДТП. Четыре пассажира получили травмы

После полудня на 80-м километре автодороги Сибай – Акъяр, неподалеку от села Подольск, мужчина за рулем минивэна «Тойота Ноа» врезался в барьерное ограждение. Четыре пассажира, в том числе 15-летняя девочка-подросток, получили травмы.

Полиция установила, что управлявший иномаркой 31-летний мужчина был лишен прав два месяца назад за нетрезвое вождение. Через соцсети он набрал семерых попутчиков и вез их из Сибая в Акъяр.

За минувшие сутки в республике зарегистрированы семь автоаварий, в которых пострадали десять человек.

Автор:Артур СМОЛОВ
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