В Башкирии лишённый прав водитель угодил в ДТП. Четыре пассажира получили травмы

После полудня на 80-м километре автодороги Сибай – Акъяр, неподалеку от села Подольск, мужчина за рулем минивэна «Тойота Ноа» врезался в барьерное ограждение. Четыре пассажира, в том числе 15-летняя девочка-подросток, получили травмы.

Полиция установила, что управлявший иномаркой 31-летний мужчина был лишен прав два месяца назад за нетрезвое вождение. Через соцсети он набрал семерых попутчиков и вез их из Сибая в Акъяр.

За минувшие сутки в республике зарегистрированы семь автоаварий, в которых пострадали десять человек.