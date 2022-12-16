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В Уфе сотрудник ритуальной конторы украл у 84-летнего пенсионера два миллиона рублей

В полицию обратились жильцы многоквартирного дома на улице Свердлова. Они жаловались на чудовищный запах из квартиры пожилого и одинокого соседа, которого давно никто не видел…

В Уфе сотрудник ритуальной конторы украл у 84-летнего пенсионера два миллиона рублей
В Уфе сотрудник ритуальной конторы украл у 84-летнего пенсионера два миллиона рублей

Люди забили тревогу и вызвали представителей муниципальных служб. В их присутствии квартира дедушки была вскрыта. Внутри никого не оказалось, а запах шел, как оказалось, от скопившегося гниющего мусора. Полицейские выяснили, что хозяин квартиры в это время находился в больнице.

Спустя время пенсионер сам обратился в полицию с заявлением о пропаже из его квартиры двух миллионов рублей, которые находились в серванте.

Оперативники вышли на вора благодаря отпечаткам пальцев, оставленным на серванте. Они принадлежали представителю одной из ритуальных организаций города – он вместе со всеми находился в квартире, когда «искали» хозяина. Директор ритуальной компании заметил в серванте дедушки свертки с деньгами и решил их «прикарманить», пока никто не видит.

Сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего горожанина, который дал признательные показания и возместил всю сумму причиненного ущерба. В настоящее время он находится под стражей.

Пенсионер, когда ему вернули деньги, написал письмо в МВД республики, в котором поблагодарил уфимских оперативников: «В результате профессиональной работы сотрудников виновные были наказаны, а причиненный ущерб возмещен. Для меня это особо важно, так как похищенные средства, которые я копил всю жизнь, в мои 84 года очень пригодятся… Большое вам спасибо за то, что у нас есть такие профессионалы, которым не безразлична судьба граждан», – цитирует письмо пресс-служба управления МВД России по Уфе.

Фото из открытых источников.

В Уфе сотрудник ритуальной конторы украл у 84-летнего пенсионера два миллиона рублей
В Уфе сотрудник ритуальной конторы украл у 84-летнего пенсионера два миллиона рублей
В Уфе сотрудник ритуальной конторы украл у 84-летнего пенсионера два миллиона рублей
Автор:Надежда РОМАНОВА
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