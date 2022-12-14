В Уфе задержан подозреваемый в развратных действиях над несовершеннолетней

В лифте одного из многоквартирных домов на улице Транспортной 29 ноября было совершено преступление «против половой неприкосновенности» в отношении девятилетней девочки. Пострадавшая сообщила о случившемся родителям и те вызвали полицию.

Сотрудники Следкома и МВД в ходе совместной работы вычислили подозреваемого – им оказался житель соседнего региона, приехавший в Башкирию на заработки, но работу он так и не нашел и стал попрошайничать, не имея постоянного места жительства.

Во время допроса подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что совершил преступление в пьяном состоянии.

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета РФ по РБ.