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В Уфе задержан подозреваемый в развратных действиях над несовершеннолетней

Уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» возбуждено в отношении 29-летнего жителя Челябинской области. В содеянном он сознался, сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ.

В Уфе задержан подозреваемый в развратных действиях над несовершеннолетней
В Уфе задержан подозреваемый в развратных действиях над несовершеннолетней

В лифте одного из многоквартирных домов на улице Транспортной 29 ноября было совершено преступление «против половой неприкосновенности» в отношении девятилетней девочки. Пострадавшая сообщила о случившемся родителям и те вызвали полицию.

Сотрудники Следкома и МВД в ходе совместной работы вычислили подозреваемого – им оказался житель соседнего региона, приехавший в Башкирию на заработки, но работу он так и не нашел и стал попрошайничать, не имея постоянного места жительства.

Во время допроса подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что совершил преступление в пьяном состоянии.

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета РФ по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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