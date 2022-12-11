В Башкирии автобус переехал пешехода, лежавшего на дороге

Двигаясь по улице Энтузиастов, 57-летний водитель автобуса "ПАЗ" наехал на пешехода, который лежал на проезжей части. В результате 42-летний мужчина скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

Водитель пояснил, что в последний момент заметил человека. На его одежде не было световозвращающих знаков.

Автобус следовал по маршруту "Конечная - Ак-Тирма". В салоне было три пассажира.

Напомним, в этот день произошло еще одно смертельное ДТП.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели людей. Начато разбирательство обоих случаев.

Фото из открытых источников.