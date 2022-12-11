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В Башкирии автобус переехал пешехода, лежавшего на дороге

Вчера, 10 декабря, в 10-м часу вечера смертельное ДТП произошло в Учалах. Об этом сообщил на своей странице в телеграме главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

В Башкирии автобус переехал пешехода, лежавшего на дороге
В Башкирии автобус переехал пешехода, лежавшего на дороге

Двигаясь по улице Энтузиастов, 57-летний водитель автобуса "ПАЗ" наехал на пешехода, который лежал на проезжей части. В результате 42-летний мужчина скончался от полученных травм в машине скорой помощи.
Водитель пояснил, что в последний момент заметил человека. На его одежде не было световозвращающих знаков.
Автобус следовал по маршруту "Конечная - Ак-Тирма". В салоне было три пассажира.
Напомним, в этот день произошло еще одно смертельное ДТП.
Полиция устанавливает обстоятельства гибели людей. Начато разбирательство обоих случаев.
Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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