В Уфе водитель «Логана» «отправил» пенсионера в больницу

Около пяти часов дня на улице Большой Гражданской водитель за рулем «Рено Логан» сбил 68-летнего мужчину, шедшего через дорогу по регулируемому переходу. Пешеход с переломом ребра госпитализирован.

Полиция проводит разбирательство.