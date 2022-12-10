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В Башкирии спасатели вызволили собаку из пятиметрового колодца

В селе Павловка Нуримановского района спасатели подняли собаку, провалившуюся в глубокий колодец.

В Башкирии спасатели вызволили собаку из пятиметрового колодца
В Башкирии спасатели вызволили собаку из пятиметрового колодца

Пёс погиб бы от голода и холода, но, к счастью, его заметил случайный прохожий, он обратился к спасателям.

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС вытащили собаку из колодца. Животное не пострадало, сообщает пресс-служба ведомства. Нашлась и ее хозяйка. Она сказала:

«Сорвалась с цепи и убежала моя любимая собака. Искала ее два часа, но поиски не увенчались успехом. И вдруг телефонный звонок – сообщают, что спасатели достали из колодца собаку. Я бегом туда, а мне навстречу бежит мой пёс. Счастью не было предела. Выражаю благодарность тому человеку, который сообщил спасателям и непосредственно самим спасателям!».

Фото предоставлено пресс-службой Госкомитета РБ по ЧС.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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