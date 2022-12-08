В Башкирии три человека пострадали в столкновении «Гранты» и «Нивы»

Водитель автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением и столкнулся на встречке с «Ладой». Пострадали три человека.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Фото предоставлено пресс-службой ГК РБ по ЧС.
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