Под Уфой на стройке сгорел вагончик, легковушка и кузов КамАЗа

На место пожара – улицу Габдрахмана Кадырова в поселке Булгаково Уфимского района незамедлительно выехали силы МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.

Огнеборцы столкнулись с открытым горением металлического вагончика размером 3х6 метров, легкового отечественного автомобиля и кузова КамАЗа. В тушении было задействовано 11 человек и три единицы техники. Пожар локализован в 21 час 40 минут, открытое горение ликвидировали в 22 часа 19 минут.

Дознаватель установил, что горение началось внутри вагончика, после чего разгерметизировался и взорвался пятилитровый газовый баллон, который находился в вагончике.

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба «чрезвычайного» ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой Госкомитета РБ по ЧС.