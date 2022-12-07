-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Вчера, 21:30

Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в доме

Пожар произошел в полдень 7 декабря в селе Исянгулово Зианчуринского района, сообщает МЧС Башкирии.

Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в доме
Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в доме

На улице Коммунистической загорелся жилой дом с мансардным этажом, где пламя охватило 20 кв. метров площади. Прибывшие пожарные справились с возгоранием в течение получаса. К сожалению, травмы получил находившийся в доме 70-летний мужчина, его доставили в ожоговый центр Стерлитамака.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России.

Между тем спасатели в очередной раз обратились к жителям региона с напоминанием: несоблюдение правил пожарной безопасности приводит к беде. Не допускайте неосторожного обращения с огнем. Соблюдайте меры безопасности при топке печи и эксплуатации электрооборудования. При первых признаках пожара звоните по номерам 101 и 112.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика