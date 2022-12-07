Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в доме

На улице Коммунистической загорелся жилой дом с мансардным этажом, где пламя охватило 20 кв. метров площади. Прибывшие пожарные справились с возгоранием в течение получаса. К сожалению, травмы получил находившийся в доме 70-летний мужчина, его доставили в ожоговый центр Стерлитамака.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России.

Между тем спасатели в очередной раз обратились к жителям региона с напоминанием: несоблюдение правил пожарной безопасности приводит к беде. Не допускайте неосторожного обращения с огнем. Соблюдайте меры безопасности при топке печи и эксплуатации электрооборудования. При первых признаках пожара звоните по номерам 101 и 112.

Фото: МЧС РБ.