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Вчера, 12:30

Житель Уфы обокрал знакомого и купил любимой шубу и драгоценности

38-летний мужчина похитил из барсетки друга более миллиона рублей.

Житель Уфы обокрал знакомого и купил любимой шубу и драгоценности
Житель Уфы обокрал знакомого и купил любимой шубу и драгоценности

В Уфе завели уголовное дело на мужчину, подозреваемого в краже. По версии следствия, он обокрал знакомого после совместной попойки.

Посиделки прошли в одном из садовых товариществ Демского района. Когда собутыльник уснул, злоумышленник обчистил его барсетку. А в ней было более 1,4 миллиона рублей. На украденные деньги мужчина купил шубу и золотые украшения для своей подруги. Потерпевший обратился в полицию.

Вскоре подозреваемого задержали – им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Он арестован, часть похищенных денег изъята, сообщает пресс-служба МВД РБ. Идет следствие.

Фото предоставлено пресс-службой МВД РБ.

Житель Уфы обокрал знакомого и купил любимой шубу и драгоценности
Житель Уфы обокрал знакомого и купил любимой шубу и драгоценности
Житель Уфы обокрал знакомого и купил любимой шубу и драгоценности
Житель Уфы обокрал знакомого и купил любимой шубу и драгоценности
Житель Уфы обокрал знакомого и купил любимой шубу и драгоценности
Автор:Евгений СОКОЛОВ
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