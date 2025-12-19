В Башкирии в выходные подморозит до минус 28 градусов, а потом снова потеплеет

Сегодня днем по республике пройдет снег, мокрый снег. Местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Температура воздуха составит до нуля до минус 5 градусов.

В субботу, 20 декабря, температура воздуха резко понизится. На севере региона ночью минус 15 — 20 градусов, при прояснениях до минус 25, днем минус 13 — 18 градусов. На юге ночью и днем минус 8 — 13 градусов. Пройдет небольшой снег, ветер северный, северо-западный умеренный.

В воскресенье, 21 декабря, небольшой снег, по северу до умеренного. Ветер северо-восточный с переходом на южный слабый, днем умеренный. Ночью минус 18 — 23 градуса, при прояснениях до минус 28, днем повышение до минус 3 — 8 градусов.

В последующие дни ожидается теплая погода, пройдет снег.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.