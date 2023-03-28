За сутки в Башкирии подтопило мост, трассу и частные дворы

Река Юрмаш в Уфимском районе за сутки поднялась сразу на 108 сантиметров, река Уязы в Бижбулякском районе - на 107 сантиметров.

По словам Фарита Гумерова, за сутки в республике паводок отметился рядом происшествий. В Кугарчинском районе залило 9 придомовых территорий, в Миякинском районе подтопило мост через реку Дему к деревне Чураево, наблюдался перелив на трассе Баймак-Туяляс в Баймакском районе, из-за чего на 4 часа пришлось закрыть проезд для всех видов транспорта.

На горных реках во время ледоходов возникает проблема заторов. Чтобы исключить их и избежать резкого подъема уровня воды, специалисты провели взрывные работы в Архангельском, Бураевском, Дуванском и Салаватском районах, в ближайшее время они пройдут на реке Белой в Кармаскалинском районе. Мониторить ситуацию и добираться до труднодоступных мест спасателям помогает вертолет Ка-32 с позывным «Ястреб».

«Также ежегодно для жителей села Габдюково Белорецкого района ледовую угрозу представляет река Инзер — сейчас она почти очищена ото льда, за сутки уровень поднялся всего на 7 см, но расслабляться не стоит, так как горные реки очень непредсказуемы», — поделился Фарит Гумеров.

Также специалисты точечными взрывами пробили канал протяженностью 1,7 километра на реке Инзер.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.