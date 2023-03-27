Реки в Башкирии вскроются в первые дни апреля

Максимальные уровни воды на реках бассейна реки Белой ожидаются на 0.2-1.5м ниже нормы. На реке Уфа у пункта измерения уровня воды в Шакше – 550-650 см при среднем уровне 770 см. На реке Дема у д. Бочкарево - 470-570 см при среднем уровне 627см.

Максимальные уровни на малых степных реках проходят после вскрытия в течение 2-3 дней. При вскрытии степных и горных рек на отдельных участках сохраняются условия для заторных явлений.

«Нужно иметь в виду, что выход реки на пойму может быть и при низких уровнях, поэтому и в этом году возможны подтопления пониженных участков в населенных пунктах, расположенных в поймах рек», - прокомментировала Горохольская.

По ее словам, объем весеннего половодья ожидается на 15-40 % ниже средних многолетних значений.