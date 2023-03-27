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Вчера, 13:45

Реки в Башкирии вскроются в первые дни апреля

Начальник Башгидромета Вилория Горохольская, докладывая на оперативном совещании в правительстве РБ сегодня, 27 марта, уточнила, что вскрытие рек в Башкирии ожидается на 8-10 дней раньше среднего срока, а именно 1-4 апреля.

Альберт ЗАГИРОВ Реки в Башкирии вскроются в первые дни апреля
Реки в Башкирии вскроются в первые дни апреляФото:Альберт ЗАГИРОВ

Максимальные уровни воды на реках бассейна реки Белой ожидаются на 0.2-1.5м ниже нормы. На реке Уфа у пункта измерения уровня воды в Шакше – 550-650 см при среднем уровне 770 см. На реке Дема у д. Бочкарево - 470-570 см при среднем уровне 627см.

Максимальные уровни на малых степных реках проходят после вскрытия в течение 2-3 дней. При вскрытии степных и горных рек на отдельных участках сохраняются условия для заторных явлений.

«Нужно иметь в виду, что выход реки на пойму может быть и при низких уровнях, поэтому и в этом году возможны подтопления пониженных участков в населенных пунктах, расположенных в поймах рек», - прокомментировала Горохольская.

По ее словам, объем весеннего половодья ожидается на 15-40 % ниже средних многолетних значений.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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