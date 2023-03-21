Студентам МГИМО рассказали о геопарках в Башкирии

Как рассказали в пресс-службе Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, встречу организовали доцент МГИМО Наталья Рязанова и заместитель исполнительного директора по международной деятельности и взаимодействию с учредителями неправительственного экологического фонда им. В.Вернадского Андрей Чешев.

- Башкирия стала пионером в использовании такого инструмента развития территорий как геопарк, - отметил Элина Гатауллина. - Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО ранее дала добро на создание на базе геопарка "Янган-Тау" консультационного центра для оказания поддержки при развитии геопарков регионов России и дружественных стран.

Студенты проявили интерес к деятельности и геопарков, и биосферных резеватов, и особо охраняемых природных территорий. А многие захотели сами побывать в Башкирии и посмотреть на все собственными глазами.

Фото: пресс-служба Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.