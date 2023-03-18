В Башкирии снова похолодает и пойдёт снег

Сегодня в республике ожидается небольшой мокрый снег, по югу без осадков. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха составит минус 1 – плюс 4 градуса, по юго-востоку до 9 градусов тепла.

В воскресенье, 19 марта, местами небольшой мокрый снег. Ветер северный с переходом на юго-восточный умеренный, местами порывистый. Ночью минус 3 – 8 градусов, местами до минус 13, днем от нуля до плюс 5, по юго-востоку до минус 5.

20 марта сохранится аналогичная погода. В последующие дни ожидается потепление, временами дождь со снегом.