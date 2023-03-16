Жители Башкирии могут следить за развитием паводка на реках по монитору

Система видеомониторинга – 54 автоматических гидропоста на реках региона выведена на экран. За каждой рекой –большой и малой - можно наблюдать в режиме реального времени.

Так, на 16 марта, на реке Белой в Белорецком районе еще полный ледосостав. А степная речка Уязы в селе Азнаево в Бижбулякском районе давно вскрылась и наблюдается подъем воды.

- Таяние льда на больших реках и их вскрытие ожидаем в конце марта, - сказала сотрудник чрезвычайного ведомства Альбина Валиева.

Она объяснила, что доступ к видео с камер есть у каждого пользователя интернета. Нужно зайти на главную страницу официального сайта Госкомитета по ЧС, среди баннеров, расположенных в нижней части страницы, выбрать «Паводок 2.0».

Напомним, в Уфе разлилась река Шугуровка, движение для транспорта перекрыто до 23 марта.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.