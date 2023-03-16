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Сегодня, 17:35

Жители Башкирии могут следить за развитием паводка на реках по монитору

Ситуацию на реке, близкой к населенному пункту, может отслеживать каждый житель в режиме реального времени. Об этом сообщила сегодня, 16 марта, из ЦУР Башкирии сотрудник Госкомитета по ЧС Альбина Валиева.

Жители Башкирии могут следить за развитием паводка на реках по монитору
Жители Башкирии могут следить за развитием паводка на реках по монитору

Система видеомониторинга – 54 автоматических гидропоста на реках региона выведена на экран. За каждой рекой –большой и малой - можно наблюдать в режиме реального времени.

Так, на 16 марта, на реке Белой в Белорецком районе еще полный ледосостав. А степная речка Уязы в селе Азнаево в Бижбулякском районе давно вскрылась и наблюдается подъем воды.

- Таяние льда на больших реках и их вскрытие ожидаем в конце марта, - сказала сотрудник чрезвычайного ведомства Альбина Валиева.

Она объяснила, что доступ к видео с камер есть у каждого пользователя интернета. Нужно зайти на главную страницу официального сайта Госкомитета по ЧС, среди баннеров, расположенных в нижней части страницы, выбрать «Паводок 2.0».

Напомним, в Уфе разлилась река Шугуровка, движение для транспорта перекрыто до 23 марта.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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