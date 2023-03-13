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В Башкирии уточнили прогноз на предстоящий паводок

Уровни воды в реках в период половодья ожидаются ниже нормы, сообщает Башгидромет.

В Башкирии уточнили прогноз на предстоящий паводок
В Башкирии уточнили прогноз на предстоящий паводок

Осеннее увлажнение почвы бассейна реки Белой до Стерлитамака составляет 79 мм, что на 14 процентов выше нормы, реки Уфы - 68 мм, что на 20 процентов ниже средних многолетних значений. В целом по бассейну Белой показатель составляет 69 - 75 мм, что на 10 – 20 процентов ниже нормы.

Толщина льда на реках бассейна Белой колеблется в пределах 30 – 65 см, что на 5 - 20 см меньше нормы. Средняя глубина промерзания почвы составляет 43 - 60 см, что близко к средним многолетним значениям.

По данным снегосъемок на 5 марта, запасы воды в снеге по бассейну реки Белой на 10 – 25 процентов меньше нормы на весну, в бассейне реки Дема - на 20 процентов выше нормы.

Исходя из этого, максимальные уровни воды на реках Белой и Уфа ожидаются на 10 – 15 процентов ниже нормы. На реке Белой в районе Стерлитамака уровень воды составит 380 – 480 см (ниже нормы на 60 см), в районе Уфы - 580 – 680 см (ниже на 100 см), в районе Бирска - 590 – 690 см (ниже на 80 см). Уровень реки Уфа в районе Шакши составит 620 – 720 см (ниже нормы на 100 см).

При таких уровнях возможно подтопление пониженных участков в Уфе, а также населенных пунктов в поймах степных и горных рек.

Уточненный прогноз на половодье будет опубликован в конце марта.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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