Росприроднадзор выявил более 170 нарушений охраны воздуха на крупных предприятиях Башкирии

Руководитель Росприроднадзора отметил, что в основном все жалобы на неприятный запах и загазованность поступают в безветренную погоду. Все предприятия-зягрязнители привлекаются к административной ответственности.

«Для нас важно качество воздуха в границах населенных мест, то есть мы контролируем границу санитарно-защитной зоны предприятий, также у нас есть передвижная и стационарные лаборатории, в которых как раз происходит исследование проб атмосферного воздуха, - добавила Лариса Кильдюшова, начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по РБ. - Действительно, к нам поступает большое количество обращений граждан, в оперативном порядке мы осуществляем выезды в разное время суток, для того, чтобы все-таки объективно понимать, какая там ситуация сейчас».

Фото из открытых источников.