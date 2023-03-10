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Сегодня, 11:40

Росприроднадзор выявил более 170 нарушений охраны воздуха на крупных предприятиях Башкирии

Руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов 9 марта во время брифинга на БСТ, посвященного теме воздуха, сообщил, что за последние несколько лет выявлено более 170 нарушений охраны атмосферы в работе крупных предприятий на территории Башкирии.

Росприроднадзор выявил более 170 нарушений охраны воздуха на крупных предприятиях Башкирии
Росприроднадзор выявил более 170 нарушений охраны воздуха на крупных предприятиях Башкирии

Руководитель Росприроднадзора отметил, что в основном все жалобы на неприятный запах и загазованность поступают в безветренную погоду. Все предприятия-зягрязнители привлекаются к административной ответственности.

«Для нас важно качество воздуха в границах населенных мест, то есть мы контролируем границу санитарно-защитной зоны предприятий, также у нас есть передвижная и стационарные лаборатории, в которых как раз происходит исследование проб атмосферного воздуха, - добавила Лариса Кильдюшова, начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по РБ. - Действительно, к нам поступает большое количество обращений граждан, в оперативном порядке мы осуществляем выезды в разное время суток, для того, чтобы все-таки объективно понимать, какая там ситуация сейчас».  

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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