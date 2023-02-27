В Башкирии снег будет идти всю неделю

Сегодня днем ожидается сильный снег, переходящий в мокрый. Метель, гололед, налипание снега на провода и деревья. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, с порывами до сильных. Температура воздуха от минус 3 до плюс 2 градусов.

28 февраля небольшой мокрый снег, местами до умеренного, по югу сильный. Метель, на дорогах снежные заносы, накат, гололедица, налипание снега на провода и деревья. Ветер западный умеренный, с порывами до сильных. Температура воздуха ночью и днем минус 1 – 6 градусов.

1 марта небольшой снег, местами до умеренного. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью минус 5 – 10 градусов, днем минус 2 – 7 градусов.

Снегопады продолжатся до конца недели, ночью минус 5 – 8 градусов, днем минус 1 – 3 градуса.