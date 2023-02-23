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Вчера, 12:16

В праздничные дни в Башкирии ожидаются снег и гололедица

Синоптики Башгидромета уточнили погоду в республике с 23 по 25 февраля.

В праздничные дни в Башкирии ожидаются снег и гололедица
В праздничные дни в Башкирии ожидаются снег и гололедица

Сегодня, 23 февраля, на территорию Башкирии с районов Уральска сместится активный циклон, сообщает Башметео.

Погода ожидается неблагоприятной со снегом и метелями различной интенсивности, на дорогах возможны снежные заносы, накат, гололедица. Температура воздуха ночью и днем составит -4,-9°, местами до -14°.

24 и 25 февраля циклон сместится за Урал. В республике температура воздуха ночью опустится до -14,-19°, при прояснениях до -24°, днем до -6,-11°,  местами до -14°. Интенсивность снега уменьшится до небольшой и умеренной, на отдельных участках дорог будет переметать.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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