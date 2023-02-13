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Вчера, 14:55

В Башкирии золотодобывающая компания нанесла ущерб экологии в размере 5 миллиардов рублей

ООО «Весна» обвиняется в незаконной добыче золота в промышленных масштабах на землях сельхозназначения. Ущерб окружающей среде оценивается в размере 5,5 млрд рублей, сообщает прокуратура Башкирии.

В Башкирии золотодобывающая компания нанесла ущерб экологии в размере 5 миллиардов рублей
В Башкирии золотодобывающая компания нанесла ущерб экологии в размере 5 миллиардов рублей

Незаконная деятельность велась компанией за пределами своих лицензионных участков с февраля 2019 г. по сентябрь 2022 г. При этом поврежден плодородный слой почвы на площади более 357 тысяч кв. м.

По данному факту в отношении руководителя компании было заведено уголовное дело. Он обвиняется в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). На сегодня прокуратура Баймакского района утвердила обвинительное заключение. Дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

На имущество фирмы наложен арест.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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