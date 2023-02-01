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Природа
Сегодня, 16:06

В Башкирии создана ещё одна особо охраняемая территория

В Кармаскалинском район утверждена зона «Прилегающие окрестности озера Большой Талпак». Развитие системы особо охраняемых природных территорий в республике  обсудили на заседании в правительстве РБ.

В Башкирии создана ещё одна особо охраняемая территория
В Башкирии создана ещё одна особо охраняемая территория

На сегодня общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет около 1 млн гектаров – это порядка 7% площади республики. Учтены сведения о границах 5 природных парков, 27 государственных природных заказников и 179 памятников природы республиканского значения, 24 утвержденных охранных зон памятников.

«Все больше туристов выбирают нашу республику для активного отдыха. При таком интенсивном антропогенном воздействии важно сохранять первозданность природного ландшафта», - подчеркнул премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

По итогам прошлого года Башкирия заняла 11-е место в Национальном туристическом рейтинге, стоит задача войти в ТОП-5 в 2023 году. Андрей Назаров поручил минприроды совместно с министерством предпринимательства и туризма определить потенциальные площадки для размещения новых глэмпингов.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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